На фоні кризи і пандемії: сімейний банк Суркісів хоче збільшити капітал на чверть мільярда
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Акціонери АТ “Акцент-Банк” (“А-Банк”) планують збільшити статутний капітал банку на 276,23 млн грн — до 778,47 млн грн за рахунок капіталізації частини прибутку, передає УНН з посиланням на повідомлення банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР).
Відповідне питання внесене до порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня.
Збільшення статутного капіталу планується здійснити шляхом підвищення номінальної вартості акцій банку з 20 грн до 31 грн за рахунок спрямування до статутного капіталу банку частини прибутку за 2019 рік у розмірі 241,99 млн грн і за 2018 рік у розмірі 34,24 млн грн.
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АТ “Акцент-Банк” входить до групи “Група братів Суркісів”. Так, кінцевими бенефіціарними власниками банку є Григорій Суркіс (32.1991%), Ігор Суркіс (32.4368%), Марина Суркіс (16.0975%) і Світлана Суркіс (16.0975%).
Нагадаємо, на початку березня Нацбанк покарав сімейний банк Суркісів за підсумками перевірки щодо запобігання відмивання доходів.
Регулятор нарахував “А-Банку” штраф у розмірі 400 тис. грн, зокрема, за ігнорування фінмоніторингу і роботи зі “зв’язаними” клієнтами.
Фінустанова також отримало він НБУ лист-застереження.
Згідно даним YouControl, “А-Банк” фігурує в понад 400 кримінальних судових справах.