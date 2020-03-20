На фоне кризиса и пандемии: семейный банк Суркисов хочет увеличить капитал на четверть миллиарда
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Акционеры АО “Акцент-Банк” (“А-Банк”) планируют увеличить уставный капитал банка на 276,23 млн грн — до 778,47 млн грн за счет капитализации части прибыли, передает УНН со ссылкой на сообщение банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Соответствующий вопрос внесен в повестку дня общего собрания акционеров, которое состоится 21 апреля.
Увеличение уставного капитала планируется осуществить путем повышения номинальной стоимости акций банка с 20 грн до 31 грн за счет направления в уставный капитал банка части прибыли за 2019 год в размере 241,99 млн грн и за 2018 год в размере 34,24 млн грн.
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АО “Акцент-Банк” входит в группу “Группа братьев Суркисов”. Так, конечными бенефициарными собственниками банка является Григорий Суркис (32.1991%), Игорь Суркис (32.4368%), Марина Суркис (16.0975%) и Светлана Суркис (16.0975%).
Напомним, в начале марта Нацбанк наказал семейный банк Суркисов по итогам проверки по предотвращению отмывания доходов.
Регулятор насчитал “А-Банку” штраф в размере 400 тыс. грн, в частности, за игнорирование финмониторинга и работы со “связанными” клиентами.
Финучреждение также получило он НБУ письмо-предостережения.
Согласно данным YouControl, “А-Банк” фигурирует в более 400 уголовных судебных делах.