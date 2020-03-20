На фоне кризиса и пандемии: семейный банк Суркисов хочет увеличить капитал на четверть миллиарда

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100887 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104230 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106243 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105187 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113911 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100989 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105415 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106682 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131591 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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На фоне кризиса и пандемии: семейный банк Суркисов хочет увеличить капитал на четверть миллиарда

На фоне кризиса и пандемии: семейный банк Суркисов хочет увеличить капитал на четверть миллиарда

Киев  •  УНН

 • 17263 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Акционеры АО “Акцент-Банк” (“А-Банк”) планируют увеличить уставный капитал банка на 276,23 млн грн — до 778,47 млн грн за счет капитализации части прибыли, передает УНН со ссылкой на сообщение банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня общего собрания акционеров, которое состоится 21 апреля.

Увеличение уставного капитала планируется осуществить путем повышения номинальной стоимости акций банка с 20 грн до 31 грн за счет направления в уставный капитал банка части прибыли за 2019 год в размере 241,99 млн грн и за 2018 год в размере 34,24 млн грн.

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АО “Акцент-Банк” входит в группу “Группа братьев Суркисов”. Так, конечными бенефициарными собственниками банка является Григорий Суркис (32.1991%), Игорь Суркис (32.4368%), Марина Суркис (16.0975%) и Светлана Суркис (16.0975%).

Напомним, в начале марта Нацбанк наказал семейный банк Суркисов по итогам проверки по предотвращению отмывания доходов.

Регулятор насчитал “А-Банку” штраф в размере 400 тыс. грн, в частности, за игнорирование финмониторинга и работы со “связанными” клиентами.

Финучреждение также получило он НБУ письмо-предостережения.

Согласно данным YouControl, “А-Банк” фигурирует в более 400 уголовных судебных делах.

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