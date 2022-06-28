На екстреному засіданні Ради безпеки ООН очікують слово Зеленського – CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні має виступити на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному з ініціативи нашої країни, пише УНН з посиланням на CNN.
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«Президент України Володимир Зеленський, як очікується, виступить сьогодні на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, яке відбудеться о 15:00 за східним часом», - пише CNN із посиланням на двох дипломатів ООН.
Нагадаємо
28 червня Рада Безпеки ООН з ініціативи України збирає засідання для обговорення удару по Кременчуку та обстрілів окупантами мирного українського населення.
Напередодні російські окупанти завдали ракетних ударів по торговому центру у місті Кременчук. Удар було завдано двома ракетами Х-22. Вони були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 із аеродрому Курської області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
За даними Офісу Президента, внаслідок удару загинуло щонайменше 20 людей.