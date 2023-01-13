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На дворі потеплішало, а ситуація не покращилася: у YASNO розповіли про ситуацію зі світлом

Київ • УНН

 • 1125297 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні на вулиці незначно потеплішало, проте обмеження на Київ залишилися такими ж, як і були вчора. Енергетики намагаються відключати за графіками, проте у ранкові та вечірні піки користувачам вкладатися досить складно. Тому відключати доводиться більшими групами. Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.

На дворі потеплішало, а ситуація не покращилася: у YASNO розповіли про ситуацію зі світлом

Деталі

Посадовець також прокоментував тему експорту електроенергії. Він пояснює, що комерційного експорту в Україні немає.

Цитата

“Україна стала учасницею європейської енергетичної системи ще навесні минулого року. Отож європейські країни можуть користуватися нашими мережами для передавання електроенергії між собою, що і відбувається наразі. До того, імпортується в Україну зараз більше, ніж віддається назад до Європи. І це нормально. Бо наша генерація зараз не може виробляти необхідну кількість електроенергії, щоб закривати попит”, — написав Коваленко.

Він нагадав, що нещодавно бізнес отримав змогу імпортувати електроенергію з Європи для власного використання. За його словами, якщо, наприклад, велике виробництво імпортуватиме для себе електроенергію на рівні власного споживання у вересні 2022 року, то він не братиме участь у стабілізаційних відключеннях.

“Це дасть змогу звільнити більше потужності української генерації, яку можна буде розподілити на побутових споживачів та знизити кількість і тривалість відключень”, — зауважив Коваленко.

Нагадаємо

11 січня, Сергій Коваленко повідомляв, що у Києві складна ситуація з електропостачанням. Через негоду у столиці люди почали більше використовувати електроприлади та обігрівачі. Як наслідок, нестача електроенергії в регіоні.

Згодом, 12 січня, посадовець висловив сподівання, що з настанням тепла ситуація покращиться.

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