На дворе потеплело, а ситуация не улучшилась: в YASNO рассказали о ситуации со светом

Детали

Чиновник также прокомментировал тему экспорта электроэнергии. Он объясняет, что коммерческого экспорта в Украине нет.

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“Украина стала участницей европейской энергетической системы еще весной прошлого года. Поэтому европейские страны могут пользоваться нашими сетями для передачи электроэнергии между собой, что и происходит сейчас. К тому же, импортируется в Украину сейчас больше, чем отдается обратно в Европу. И это нормально. Потому что наша генерация сейчас не может производить необходимое количество электроэнергии, чтобы закрывать спрос”, — написал Коваленко.

Он напомнил, что недавно бизнес получил возможность импортировать электроэнергию из Европы для собственного использования. По его словам, если, например, крупное производство будет импортировать для себя электроэнергию на уровне собственного потребления в сентябре 2022 года, то он не будет участвовать в стабилизационных отключениях.

“Это позволит освободить больше мощности украинской генерации, которую можно будет распределить на бытовых потребителей и снизить количество и продолжительность отключений”, — отметил Коваленко.

Напомним

11 января, Сергей Коваленко сообщал, что в Киеве сложная ситуация с электроснабжением. Из-за непогоды в столице люди начали больше использовать электроприборы и обогреватели. Как следствие, нехватка электроэнергии в регионе.