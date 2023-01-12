Покращення буде, але не різким: у YASNO розповіли про ситуацію зі світлом

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Посадовець заявив, що для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті.

Коваленко також розповів, яка ситуація буде з електропостачання при низькій температурі.

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"Не можна сказати, що якщо на вулиці буде, умовно, -20°, система стане. Генерація продовжить працювати, електроенергія буде вироблятися і постачати стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу. Але цілком імовірно, той обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит. Тобто люди будуть отримувати електроенергію, але з великими обмеженнями", — зауважив він.

Нагадаємо

Учора, 11 січня, Сергій Коваленко повідомляв, що у Києві складна ситуація з електропостачанням. Через негоду у столиці люди почали більше використовувати електроприлади та обігрівачі. Як наслідок, нестача електроенергії в регіоні.