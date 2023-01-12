Улучшение будет, но не резким: в YASNO рассказали о ситуации со светом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Синоптики прогнозируют завтра более теплую погоду, а энергетики рассказывают, что рассчитывать на улучшение можно, но оно точно не будет резким. Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко в своем Facebook, передает УНН.
Детали
Чиновник заявил, что для полного восстановления энергосистемы требуется много времени и ресурсов. По меньшей мере, следует восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте.
Коваленко также рассказал, какая ситуация будет по электроснабжению при низкой температуре.
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"Нельзя сказать, что если на улице будет, условно, -20°, система станет. Генерация продолжит работать, электроэнергия будет производиться и поставлять столько, сколько будет возможным на конкретный момент времени. Но вполне вероятно, тот объем электроэнергии не сможет покрыть весь спрос. То есть люди будут получать электроэнергию, но с большими ограничениями", — заметил он.
Напомним
Вчера, 11 января, Сергей Коваленко сообщал, что в Киеве сложная ситуация с электроснабжением. Из-за непогоды в столице люди стали больше использовать электроприборы и обогреватели. Как следствие, нехватка электроэнергии в регионе.