Улучшение будет, но не резким: в YASNO рассказали о ситуации со светом

Детали

Чиновник заявил, что для полного восстановления энергосистемы требуется много времени и ресурсов. По меньшей мере, следует восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте.

Коваленко также рассказал, какая ситуация будет по электроснабжению при низкой температуре.

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"Нельзя сказать, что если на улице будет, условно, -20°, система станет. Генерация продолжит работать, электроэнергия будет производиться и поставлять столько, сколько будет возможным на конкретный момент времени. Но вполне вероятно, тот объем электроэнергии не сможет покрыть весь спрос. То есть люди будут получать электроэнергию, но с большими ограничениями", — заметил он.

Напомним

Вчера, 11 января, Сергей Коваленко сообщал, что в Киеве сложная ситуация с электроснабжением. Из-за непогоды в столице люди стали больше использовать электроприборы и обогреватели. Как следствие, нехватка электроэнергии в регионе.