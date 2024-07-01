На Донеччині поранено 6 людей – росіяни скинули авіабомбу на приватний сектор
Київ • УНН
6 людей, у тому числі дитина, отримали поранення, коли російські війська скинули бомбу на приватний сектор селища Цукурине в Донецькій області.
Окупанти скинули на приватний сектор Цукурине на Донеччині авіабомбу – розпочато розслідування за фактом поранення 6 осіб, серед яких дитина. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає УНН.
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Зазгачається, що 30 червня 2024 року, о 22:25, російська армія скинула авіабомбу на м. Цукурине. Снаряд військ рф поцілив по приватному сектору. Попередньо, ворог завдав удару "ФАБ-500".
Внаслідок атаки зазнали тілесних ушкоджень 51-річна жінка та її донька 14 років. Також травмовано 4 місцевих жителів віком від 47 до 74 років. У потерпілих діагностовано забої та осколкові поранення.
Крім того, від влучання засобу ураження пошкоджено 21 домоволодіння й автомобілі.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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