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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области ранены 6 человек - россияне сбросили авиабомбу на частный сектор

В Донецкой области ранены 6 человек - россияне сбросили авиабомбу на частный сектор

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 04:46  •  14366 просмотра

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6 человек, в том числе ребенок, получили ранения, когда российские войска сбросили бомбу на частный сектор поселка Цукурино в Донецкой области.

Оккупанты сбросили на частный сектор Цукурино в Донецкой области авиабомбу - начато расследование по факту ранения 6 человек, среди которых ребенок. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 30 июня 2024 года, в 22:25, российская армия сбросила авиабомбу на г. Цукурино. Снаряд войск рф попал по частному сектору. Предварительно, враг нанес удар "ФАБ-500".

В результате атаки получили телесные повреждения 51-летняя женщина и ее дочь 14 лет. Также травмированы 4 местных жителей в возрасте от 47 до 74 лет. У пострадавших диагностированы ушибы и осколочные ранения. 

говорится в сообщении.

Кроме того, от попадания средства поражения повреждены 21 домовладение и автомобили.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Днепре из-за ночной атаки пострадали 7 человек, в том числе дети1 июля 2024, 04:40 • 14705 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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