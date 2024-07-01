В Донецкой области ранены 6 человек - россияне сбросили авиабомбу на частный сектор
Киев • УНН
6 человек, в том числе ребенок, получили ранения, когда российские войска сбросили бомбу на частный сектор поселка Цукурино в Донецкой области.
Оккупанты сбросили на частный сектор Цукурино в Донецкой области авиабомбу - начато расследование по факту ранения 6 человек, среди которых ребенок. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 30 июня 2024 года, в 22:25, российская армия сбросила авиабомбу на г. Цукурино. Снаряд войск рф попал по частному сектору. Предварительно, враг нанес удар "ФАБ-500".
В результате атаки получили телесные повреждения 51-летняя женщина и ее дочь 14 лет. Также травмированы 4 местных жителей в возрасте от 47 до 74 лет. У пострадавших диагностированы ушибы и осколочные ранения.
Кроме того, от попадания средства поражения повреждены 21 домовладение и автомобили.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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