На Донеччині через ворожі обстріли загинув один житель, ще двоє поранені
Київ • УНН
Один житель загинув і ще двоє отримали поранення в Донецькій області внаслідок російських обстрілів 29 квітня.
Упродовж понеділка, 29 квітня, від обстрілів з боку російської армії на Донеччині загинув житель Красногорівки. Ще двоє людей в області отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
За 29 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Красногорівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення
За його словами, загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1939 загинули,
- 4850 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
На Херсонщині росіяни поцілили в об’єкт критичної інфраструктури та адмінбудівлю: загинула одна людина, ще одна травмувалась 30.04.24, 08:07 • 21376 переглядiв