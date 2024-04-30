В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погиб один житель, еще двое ранены
Киев • УНН
Один житель погиб и еще двое получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов 29 апреля.
В течение понедельника, 29 апреля, от обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области погиб житель Красногоровки. Еще двое человек в области получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.
За 29 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Красногоровке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения
По его словам, общее количество жертв в области от начала полномасштабного вторжения:
- В 1939 году погибли,
- 4850 раненых.
Точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.
На Херсонщине россияне попали в объект критической инфраструктуры и админздание: погиб один человек, еще один травмировался30 апреля 2024, 05:07 • 12015 просмотров
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погиб один житель, еще двое ранены
Нетаньяху попросил Байдена повлиять на суд в Гааге и не допустить арест израильских чиновников
Раненый в Харькове из-за атаки рф мужчина в тяжелом состоянии, по области враг бил КАБами - ОВА
Лидер Китая Си Цзиньпин планирует визит во Францию 6-7 мая: с Макроном обсудят Украину
На Херсонщине россияне попали в объект критической инфраструктуры и админздание: погиб один человек, еще один травмировался
ХАМАС рассматривает предложение о прекращении огня и освобождении заложников - CNN
российский удар по Одессе: количество погибших возросло до 5
Николаевщина: россияне обстреляли из артиллерии две громады, повреждена ЛЭП возле базы отдыха
Украина призвала Всемирную организацию интеллектуальной собственности закрыть офис в рф
Вечером оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены жилые дома
Популярные
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
Нардепы Ивахив и Палица уже почти год не посещают заседания Рады - Bihus.Info
В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин
Убийство украинских военных в Германии: один из погибших был бойцом ДШВ
Публикации
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погиб один житель, еще двое ранены
Один житель погиб и еще двое получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов 29 апреля.
Нетаньяху попросил Байдена повлиять на суд в Гааге и не допустить арест израильских чиновников
Нетаньяху попросил Байдена помешать Международному уголовному суду выдавать ордера на арест израильских чиновников по подозрению в совершении военных преступлений.
Раненый в Харькове из-за атаки рф мужчина в тяжелом состоянии, по области враг бил КАБами - ОВА
42-летний мужчина был серьезно ранен и госпитализирован после того, как российские войска обстреляли Харьков, повредив жилые дома, а около 20 населенных пунктов в регионе были обстреляны из авиации, артиллерии и минометов, что привело к повреждению домов и ранению гражданских лиц.
Лидер Китая Си Цзиньпин планирует визит во Францию 6-7 мая: с Макроном обсудят Украину
Глава Китая Си Цзиньпин планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию в мае, а войны в Украине и на Ближнем Востоке, как ожидается, станут главными темами обсуждения во время его государственного визита во Францию 6-7 мая.
На Херсонщине россияне попали в объект критической инфраструктуры и админздание: погиб один человек, еще один травмировался
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, попав в объект критической инфраструктуры, административное здание и учреждение культуры, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.
ХАМАС рассматривает предложение о прекращении огня и освобождении заложников - CNN
ХАМАС рассматривает предложение Египта о прекращении огня с Израилем, которое предусматривает освобождение 33 заложников в обмен на паузу в боевых действиях в Газе.
российский удар по Одессе: количество погибших возросло до 5
Пять человек погибли и 23 получили ранения, в том числе 4-летняя девочка в критическом состоянии, в результате вчерашнего ракетного обстрела набережной Одессы со стороны россии.
Николаевщина: россияне обстреляли из артиллерии две громады, повреждена ЛЭП возле базы отдыха
Россияне обстреляли из артиллерии две общины в Николаевской области, повредив линии электропередач возле базы отдыха, но обошлось без жертв.
Украина призвала Всемирную организацию интеллектуальной собственности закрыть офис в рф
Киев призвал к безусловному закрытию внешнего офиса ВОИС в Москве из-за войны России против Украины, ссылаясь на ущерб, нанесенный глобальной безопасности, продовольствию, энергетике, окружающей среде и системе интеллектуальной собственности Украины.
Вечером оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены жилые дома
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив два дома, но обошлось без жертв.