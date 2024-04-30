В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погиб один житель, еще двое ранены

В течение понедельника, 29 апреля, от обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области погиб житель Красногоровки. Еще двое человек в области получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

За 29 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Красногоровке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, общее количество жертв в области от начала полномасштабного вторжения:

В 1939 году погибли,

4850 раненых.

Точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

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