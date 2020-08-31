На Донеччині за добу виявили лише два випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Донецькій області за неділю, 30 серпня, коронавірус виявили лише у двох мешканців регіону, у тому числі у одного медика. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
“За неділю, 30 серпня, коронавірусну хворобу виявили ще у двох мешканців Донеччини, у тому числі у одного медика: у 65-річного чоловіка з Бахмута та 70-річної жінки з Краматорська”, — написав Кириленко.
Він закликав всіх мешканців області до відповідальної поведінки. “COVID-19 — підступна хвороба із тривалим інкубаційним періодом. Навіть не маючи симптомів, можна бути її переносником і заразити осіб із груп ризику”, — написав очільник ОДА.
“Тож не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку! Дотримуйтесь карантинних обмежень та протиепідемічних рекомендацій МОЗ. Вони рятують життя”, — зауважив Кириленко.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 119 074 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 527 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.