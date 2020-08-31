В Донецкой области за сутки обнаружили лишь два случая COVID-19

“За воскресенье, 30 августа, коронавирусную болезнь обнаружили еще у двух жителей Донецкой области, в том числе у одного медика: у 65-летнего мужчины из Бахмута и 70-летней женщины из Краматорска”, — написал Кириленко.

Он призвал всех жителей области к ответственному поведению. “COVID-19 — коварная болезнь с длительным инкубационным периодом. Даже не имея симптомов, можно быть ее переносчиком и заразить лиц из групп риска”, — написал глава ОГА.

“Поэтому не подвергайте себя и своих близких опасности! Придерживайтесь карантина и противоэпидемических рекомендациям Минздрава. Они спасают жизни”, — отметил Кириленко.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 119074 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2527 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.