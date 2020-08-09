На Донеччині за добу виявили 9 випадків COVID-19

“За суботу, 8 серпня, на Донеччині виявили ще дев’ятьох хворих на коронавірусну хворобу:

— 4 у Краматорську (4-річний хлопчик, чоловік 43 років, жінки 32 і 41 року);

— по 1 у Слов’янську (чоловік 61 року), Черкаській ОТГ (жінка 40 років), Добропіллі (чоловік 76 років), Маріуполі (чоловік 57 років) та Великоновосілківському районі (чоловік 84 років)”, — написав Кириленко.

“Пандемія не бере вихідних, тому не можна ні на мить послаблювати пильність. Закликаю всіх дотримуватися карантинних обмежень. Зараз наша найкраща зброя проти вірусу — ретельне миття рук, носіння масок та уникання масових скупчень людей. Старанно виконуючи ці прості правила, ми здатні сильно зменшити темпи розповсюдження хвороби”, — підкреслив очільник ДонОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 79 750 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1879 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.