В Донецкой области за сутки обнаружили 9 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер субботы зафиксировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 975 инфицированных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“За субботу, 8 августа, в Донецкой области обнаружили еще девять больных коронавирусной болезнью:
— 4 в Краматорске (4-летний мальчик, мужчина 43 лет, женщины 32 и 41 года)
— по 1 в Славянске (мужчина 61 года), Черкасской ОТГ (женщина 40 лет), Доброполье (мужчина 76 лет), Украине (мужчина 57 лет) и Великоновоселковском районе (человек 84 лет)”, — написал Кириленко.
“Пандемия не участвует выходных, поэтому нельзя ни на минуту ослаблять бдительность. Призываю всех соблюдать карантин. Сейчас наша лучшее оружие против вируса — тщательное мытье рук, ношение масок и ухода массовых скоплений людей. Тщательно выполняя эти простые правила, мы способны сильно уменьшить темпы распространения болезни”, — подчеркнул глава ДонОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 79 750 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1879 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.