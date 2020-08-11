На Донеччині виявлено вже майже 1 тис. інфікованих коронавірусом

"За понеділок, 10 серпня, коронавірусну хворобу виявили ще у сімнадцятьох мешканців Донеччини, у тому числі у трьох дітей та одного медпрацівника", - написав Кириленко.

Він повідомив, що це хворі у:

– 11 у Мангушському районі (7-річний хлопчик, чоловіки 27, 54 і 63 років, 15-річна дівчина, жінки 27, 44, 48, 50, 54 і 60 років);

– 3 у Маріуполі (чоловіки 26 і 42 років, жінка 42 років);

– по 1 у Краматорську (10-річний хлопчик), Слов’янську (жінка 62 років) та Миколаївці (жінка 59 років).

"Закликаю усіх бути розважливими і з усією відповідальністю ставитися до карантинних обмежень. Ретельно мийте руки, носіть індивідуальні засоби захисту, уникайте масових скупчень людей. Так ви знизите ймовірність захворіти чи стати переносником хвороби, а також допоможете регіону уникнути посилення карантинних заходів і тиску на економіку", - написав він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 81 957 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 922 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.