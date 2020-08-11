В Донецкой области выявлено уже почти 1 тыс. инфицированных коронавирусом

“За понедельник, 10 августа, коронавирусной болезнь обнаружили еще у семнадцати жителей Донецкой области, в том числе у троих детей и одного медработника”, — написал Кириленко.

Он сообщил, что это больные из:

— 11 в Мангушском районе (7-летний мальчик, мужчины 27, 54 и 63 лет, 15-летняя девушка, женщины 27, 44, 48, 50, 54 и 60 лет);

— 3 в Мариуполе (мужчины 26 и 42 лет, женщина 42 лет);

— по 1 в Краматорске (10-летний мальчик), Славянске (женщина 62 лет) и Николаевке (женщина 59 лет).

“Призываю всех быть рассудительными и со всей ответственностью относиться к карантина. Тщательно мойте руки, носите индивидуальные средства защиты, избегайте массовых скоплений людей. Так вы снизите вероятность заболеть или стать переносчиком болезни, а также поможете региона избежать усиления карантинных мероприятий и давления на экономику”, — написал он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 81 957 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1922 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.