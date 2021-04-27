На Донеччині планують розгортати додаткові COVID-ліжка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Донецькій області планують розгортати додаткові ліжка для хворих на коронавірус. Про це повідомив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я ОДА Олександр Педенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Додаткові ліжка плануються розгортати і поступово в деяких закладах, які уклали договори з Національною спілкою здоров’я України, ці ліжка розгортаються. Ліжка додаткові розгорнуті в Бахмуті, Великоновосілківській центральній районній лікарні, у Світлодарській багатопрофільній лікарні", - розповів Педенко.
Деталі
За його словами, завантаженість ліжок з киснем у медичних закладах Донецької області, які визначені для профільної госпіталізації пацієнтів з СОVID-19, складає 69% станом на 27 квітня.
Окрім того, він зазначив, що станом на ранок 27 квітня на стаціонарному лікуванні знаходилися 2040 осіб, на амбулаторному лікуванні - 15160 осіб.
Що було раніше
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що рівень захворюваності пішов на спад у всіх без виключення областях та місті Київ, де ситуація ще місяць тому була вкрай важкою. Рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем перевищує встановлені норми лише в одній області — Донецькій, де він сягає 69%. Решта областей демонструє стійку тенденцію до зменшення рівня госпіталізацій і завантаженості ліжок з киснем.
В Донецькій області за 26 квітня зафіксовано 588 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Загалом в Україні зафіксовано вже 2,038 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 квітня, - майже 8 тисяч, що більше, ніж днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу - 432.