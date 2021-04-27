В Донецкой области планируют разворачивать дополнительные COVID-койки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Донецкой области планируют разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом. Об этом сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения ОГА Александр Педенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Дополнительные койки планируются разворачивать и постепенно в некоторых учреждениях, заключили договоры с Национальным союзом здоровья Украины, эти койки разворачиваются. Койки дополнительные развернуты в Бахмуте, Великоновоселковской центральной районной больнице, в Светлодарской многопрофильной больнице", - рассказал Педенко.
Детали
По его словам, загруженность коек с кислородом в медицинских учреждениях Донецкой области, которые определены для профильной госпитализации пациентов с СОVID-19 составляет 69% по состоянию на 27 апреля.
Кроме того, он отметил, что по состоянию на утро 27 апреля на стационарном лечении находились 2040 человек, на амбулаторном лечении - 15 160 человек.
Что было раньше
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях и городе Киев, где ситуация еще месяц назад была крайне тяжелой. Уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом превышает установленные нормы только в одной области - Донецкой, где он достигает 69%. Остальные области демонстрируют устойчивую тенденцию к уменьшению уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом.
В Донецкой области за 26 апреля зафиксировано 588 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Всего в Украине зафиксировано уже 2,038 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 апреля, - почти 8 тысяч, что больше, чем днем ранее. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 432.