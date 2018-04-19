На Донбасі запрацювала система, яка дозволяє блокувати російське телебачення та радіо
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Комплексна система інформаційної протидії запрацювала в Донецькій та Луганській областях відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони України. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Турчинов, передає УНН.
Так, за словами Турчинова, уздовж усієї лінії розмежування почала діяти високоефективна технологічна система. Вона дозволяє "повністю блокувати аналогове та цифрове телерадіомовлення, що транслюється з російської території та з окупованої Росією території України".
"Водночас технологічний комплекс, розроблений національними виробниками, блокуючи російський сигнал, не перешкоджатиме українському телерадіомовленню", - прокоментував Турчинов.
Як він пояснив, уздовж українсько-російського кордону "місце українського аналогового мовлення, яке припинить мовлення, можуть спробувати захопити російські телеканали".
"Технологія, яка використовується в комплексній системі інформаційної протидії, після її розгортання в окремих регіонах дозволить повністю заблокувати російське аналогове та цифрове телерадіомовлення вздовж усього українсько-російського кордону", - зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко запропонував застосувати технології протидії антиукраїнському мовленню на кордоні з Придністров’ям.