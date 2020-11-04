На Донбасі за минулу добу ОБСЄ зафіксувала 34 порушення режиму тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ за минулу добу зафіксувала 34 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться в щоденному звіті місії № 263/2020, передає УНН.
“СММ зафіксувала 27 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 7 таких порушень у Луганській області. За попередній звітний період зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та не зафіксовано жодного такого порушення у Луганській області”, — йдеться в звіті.
За даними штабу ООС, на Донбасі минулої доби зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.
Як повідомляв УНН, СММ ОБСЄ за вихідні зафіксувала в Донецькій області 9 обстрілів і жодного порушення режиму припинення вогню в Луганській області.