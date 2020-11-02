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ОБСЄ за вихідні зафіксувала в Донецькій області 9 обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ за минулі вихідні зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і жодного такого порушення в Луганській області. Про це йдеться в щоденному звіті місії № 261/2020, передає УНН.

“У період з вечора 30 жовтня по вечір 1 листопада в Донецькій області СММ зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню. Протягом попереднього звітного періоду Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в області”, — йдеться в звіті.

Відзначається, що в Луганській області за минулі вихідні міжнародні спостерігачі не зафіксували порушень режиму припинення вогню, як і протягом попереднього звітного періоду.

Як повідомляв УНН, під час останньої відеоконференції Тристоронньої контактної групи глава української делегації Леонід Кравчук запропонував координаторам процесу від ОБСЄ розробити свій “План дій” щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

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