ОБСЕ за выходные зафиксировала в Донецкой области 9 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ за минувшие выходные зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного такого нарушения в Луганской области. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии № 261/2020, передает УНН.
“В период с вечера 30 октября по вечер 1 ноября в Донецкой области СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня. В течение предыдущего отчетного периода Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в области”, — говорится в отчете.
Отмечается, что в Луганской области за минувшие выходные международные наблюдатели не зафиксировали нарушений режима прекращения огня, как и в течение предыдущего отчетного периода.
Как сообщал УНН, во время последней видеоконференции Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил координаторам процесса от ОБСЕ разработать свой “План действий” по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.