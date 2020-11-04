На Донбассе за минувшие сутки ОБСЕ зафиксировала 34 нарушений режима тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировала 34 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии №263/2020, передает УНН.
“СММ зафиксировала 27 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 7 таких нарушений в Луганской области. За предыдущий отчетный период зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и не зафиксировано ни одного такого нарушения в Луганской области”, — говорится в отчете.
По данным штаба ООС, на Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.
Как сообщал УНН, СММ ОБСЕ за выходные зафиксировала в Донецкой области 9 обстрелов и никакого нарушения режима прекращения огня в Луганской области.