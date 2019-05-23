На Донбасі сьогодні тихо

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів з боку противника не зафіксовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Від початку поточної доби обстрілів з боку противника в районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 травня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв УНН, після нейрохірургічної операції в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова у Дніпрі помер поранений у зоні ООС військовослужбовець.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України здобула додаткові докази військової присутності РФ у Донецькій області.

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