На Донбассе сегодня тихо
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток обстрелов со стороны противника в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 мая боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщал УНН, после нейрохирургической операции в областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре умер раненый в зоне ООС военнослужащий.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины получила дополнительные доказательства военного присутствия РФ в Донецкой области.