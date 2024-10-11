На Дніпропетровщині вночі знищили "шахед"
Київ • УНН
Цієї ночі в Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона. Оборонці неба успішно знищили ворожий безпілотник типу "шахед".
У Дніпропетровській області цієї ночі працювала протиповітряна оборона, знищили ворожий безпілотник типу "Shahed", повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі в області працювала ППО. Оборонці неба знищили ворожий шахед
рф атакувала Україну двома ракетами і 66 ударними безпілотниками: 29 дронів збито, 31 втрачено, 2 повернули в рф11.10.24, 11:19 • 11988 переглядiв