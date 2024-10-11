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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8292 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Дніпропетровщині вночі знищили "шахед"

Київ • УНН

 • 25821 перегляди

Цієї ночі в Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона. Оборонці неба успішно знищили ворожий безпілотник типу "шахед".

На Дніпропетровщині вночі знищили "шахед"

У Дніпропетровській області цієї ночі працювала протиповітряна оборона, знищили ворожий безпілотник типу "Shahed", повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі в області працювала ППО. Оборонці неба знищили ворожий шахед

- написав Лисак.

рф атакувала Україну двома ракетами і 66 ударними безпілотниками: 29 дронів збито, 31 втрачено, 2 повернули в рф11.10.24, 11:19 • 11988 переглядiв

Юлія Шрамко

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