В Днепропетровской области ночью уничтожили "шахед"
Киев • УНН
Этой ночью в Днепропетровской области работала противовоздушная оборона. Защитники неба успешно уничтожили вражеский беспилотник типа "шахед".
В Днепропетровской области этой ночью работала противовоздушная оборона, уничтожили вражеский беспилотник типа "Shahed", сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Этой ночью в области работала ПВО. Защитники неба уничтожили вражеский шахед
рф атаковала Украину двумя ракетами и 66 ударными беспилотниками: 29 дронов сбито, 31 потеряно, 2 повернули в рф11 октября 2024, 08:19 • 4667 просмотров