На Дніпропетровщині вночі збили "шахед"
Київ • УНН
Над Дніпропетровською областю вночі було збито безпілотний літальний апарат типу "шахед". Українські сили протиповітряної оборони успішно знищили ворожий дрон.
У Дніпропетровській області вночі було збито ворожий безпілотний літальний апарат типу "Shahed", повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Вночі над областю збили ворожий шахед", - написав Лисак.
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