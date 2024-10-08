В Днепропетровской области ночью сбили "шахед"
Киев • УНН
Над Днепропетровской областью ночью был сбит беспилотный летательный аппарат типа «шахед». Украинские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили вражеский дрон.
В Днепропетровской области ночью был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Shahed", сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью над областью сбили вражеский шахед", - написал Лысак.
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