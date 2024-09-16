На Дніпропетровщині вночі збили 6 "шахедів"
Київ • УНН
Сили ППО збили 6 "шахедів" у Дніпропетровській області вночі 16 вересня. Загарбники обстріляли Нікопольський район дронами-камікадзе та важкою артилерією, жертв немає.
У Дніпропетровській області сили протиповітряної оборони збили шість "шахедів" ввечері напередодні та вночі 16 вересня. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"Пізно ввечері та вночі в області працювала ППО. Оборонці неба з ПвК "Схід" 6 знищили шахедів", - повідомив Лисак.
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Вночі загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Атаки здійснювалися за допомогою дронів-камікадзе та важкої артилерії, але обійшлося без жертв.