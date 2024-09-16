На Днепропетровщине ночью сбили 6 "шахедов"
Киев • УНН
Силы ПВО сбили 6 «шахедов» в Днепропетровской области ночью 16 сентября. Захватчики обстреляли Никопольский район дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией, жертв нет.
В Днепропетровской области силы противовоздушной обороны сбили шесть «шахедов» вечером накануне и ночью 16 сентября. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
«Поздно вечером и ночью в области работала ПВО. Защитники неба с ПвК «Восток» 6 уничтожили шахедов», - сообщил Лысак.
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Ночью захватчики обстреляли Никопольский район Днепропетровщины. Атаки осуществлялись с помощью дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв.