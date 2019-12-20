На Дніпропетровщині викрили злочинну групу, що виводила кошти через програму лояльності супермаркетів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Дніпропетровській області кіберполіція викрила злочинну групу у шахрайстві з програмами лояльності мережі супермаркетів. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент кіберполіції України.
"Учасники злочинної групи використовували вразливості електронної системи програми лояльності всеукраїнської мережі супермаркетів для виведення коштів з рахунків товариства. За час своєї діяльності зловмисники змогли вивести з їх рахунків більш як два мільйони гривень. Усіх учасників групи встановлено. Працівники кіберполіції повідомили про наявну вразливість спеціалістам з технічної підтримки цього підприємства. Наразі її усунуто". – йдеться у повідомленні.
У кіберполіції встановили, що до складу групи входило п’ять осіб. Усі вони мешканці Дніпропетровщини віком від 30 до 45 років.
Зазначається, що отримавши інформацію щодо вразливості програмного забезпечення, призначеного для роботи програми лояльності для клієнтів мережі супермаркетів, зловмисники використали її для особистого збагачення.
Так, використовуючи отримані дані, вони мали можливість обготівковувати зараховані бонусні кошти через каси магазинів. Усі шахрайські дії проводилися під час роботи в особистому кабінеті користувача, встановленому у додатку управління бонусною карткою. При цьому первинний балансовий рахунок на картках шахраї відновлювали через певні програмні маніпуляції в додатках, фактично не поповнюючи рахунки. Це давало можливість їм проводити зняття коштів повторно необмежену кількість разів.
Бонусні картки зловмисники оформлювали за допомогою підроблених, втрачених та викрадених паспортів і документів.
За півроку фігуранти провели більше двох тисяч операцій зі зняття готівки з вищевказаних карток. За попередніми даними, торгівельній мережі спричинено збитків на суму близько двох мільйонів гривень.
Правоохоронці провели декілька обшуків за місцями проживання учасників злочинної групи і вилучили додаткові носії інформації, банківські катки та картки учасників програми лояльності всеукраїнської мережі магазинів. Крім того, за місцем проживання одного з учасників групи, поліцейські вилучили майже півсотні пакетів зі вмістом наркотичних засобів, бойовий пістолет та патрони до нього.
Трьом учасникам групи вже оголошено про підозру.
Одного з них затримано в порядку ст. 208 КПК України з додатковою правовою кваліфікацією його дій, що передбачена ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Вирішується питання щодо оголошення підозри ще двом учасникам групи.
Нагадаємо, кіберзлочинці розсилали держустановам Латвії заражені листи від імені посольства РФ.