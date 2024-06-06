"На десятиріччя вперед": Сирський розповів про реформи в ЗСУ
Київ • УНН
Незважаючи на російську агресію, Україна реформує свої Збройні Сили, прагнучи створити перспективну структуру ЗСУ до вступу в НАТО.
Збройні Сили України продовжують удосконалювати свої військові структури і систему командування, щоб зробити їх більш ефективними. Також здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України. Все це проводиться в рамках реалізаціі стратегії розвитку видів і окремих родів військ ЗСУ до 2035 року. Про це розповів головнокомандувач Олександр Сирський, передає УНН.
Війна не стоїть на заваді змін у Збройних Силах України. Продовжуємо удосконалювати структури військового управління. Головне наше завдання — зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій
Сирський вказав, що заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року.
За його словами, Україна вперше планує "на десятиріччя вперед".
Зокрема, як вказав головнокомандувач, здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України.
Окрім того, триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від низки функцій.
Завдяки цьому, за словами Сирського, вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій.
"Наша мета, незважаючи на російську агресію, — створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО", - резюмував Сирський.
Доповнення
Під час реформи Генерального штабу ЗСУ його штатну чисельність планують зменшити на 60%. За рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини.