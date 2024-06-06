"На десятилетие вперед": Сырский рассказал о реформах в ВСУ
Киев • УНН
Несмотря на российскую агрессию, Украина формирует свои Вооруженные Силы, стремясь создать перспективную структуру ВСУ до вступления в НАТО.
Вооруженные Силы Украины продолжают совершенствовать свои военные структуры и систему командования, чтобы сделать их более эффективными. Также осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины. Все это проводится в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск ВСУ до 2035 года. Об этом рассказал главнокомандующий Александр Сырский, передает УНН.
Война не стоит на пути изменений в Вооруженных Силах Украины. Продолжаем совершенствовать структуры военного управления. Главная наша задача-сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций
Сырский указал, что мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Украины до 2035 года.
По его словам, Украина впервые планирует "на десятилетие вперед".
В частности, как указал главнокомандующий, осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины.
Кроме того, продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от ряда функций.
Благодаря этому, по словам Сырского, уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий.
"Наша цель, несмотря на российскую агрессию, — создать перспективную структуру Вооруженных Сил Украины на период до вступления в НАТО", - резюмировал Сырский.
Дополнение
Во время реформы Генерального штаба ВСУ его штатную численность планируют уменьшить на 60%. За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части.
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