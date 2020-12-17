На COVID-19 за добу захворіли ще 315 правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. За добу захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 315 співробітників системи внутрішніх справ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МВС.
“Кількість хворих правоохоронців МВС на COVID-19 за добу зросла на 315 випадків. Від початку пандемії COVID-19 виявили у 26 984 правоохоронців МВС, одужало – 26 049 осіб, померло від коронавірусної хвороби – 86”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільша кількість хворих – у Запорізькій та Чернігівській областях, а також у місті Києві.
Нагадаємо, в Україні вже 931 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 047.
У ЗСУ за добу близько 200 нових випадків COVID-19, один військовий помер.