У ЗСУ за добу зафіксували ще близько 200 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Збройних Силах України за останню добу зафіксовано 199 нових випадків захворювання на COVID-19, один військовослужбовець помер. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 17 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3159 осіб. Всього за час пандемії одужала – 9371 особа. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 333 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три доби – 85 осіб. На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 34-ий летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19… За минулу добу зареєстровано 199 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед нових випадків 4 особи госпіталізовані, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) перебуває 195 осіб. Стан здоров’я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні вже 931 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 047.
Також нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.