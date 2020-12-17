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В ВСУ за сутки зафиксировали еще около 200 новых случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 12554 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Вооруженных Силах Украины за последние сутки зафиксировано 199 новых случаев заболевания COVID-19, один военнослужащий умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

В ВСУ за сутки зафиксировали еще около 200 новых случаев COVID-19

"По состоянию на 10:00 17 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3159 человек. Всего за время пандемии выздоровел - 9371 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 333 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 85 человек. К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 34-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19... За прошедшие сутки зарегистрировано 199 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди новых случаев 4 человека госпитализированы, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) находится 195 человек. Состояние здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине уже 931 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 047.

Также напомним, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.

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