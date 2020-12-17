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На COVID-19 за сутки заболели еще 315 правоохранителей

Киев • УНН

 • 11071 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. За сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 315 сотрудников системы внутренних дел. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.

На COVID-19 за сутки заболели еще 315 правоохранителей

"Количество больных правоохранителей МВД на COVID-19 за сутки выросло на 315 случаев. С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 26 984 правоохранителей МВД, выздоровели - 26 049 человек, умерло от коронавирусной болезни - 86", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество больных - в Запорожской и Черниговской областях, а также в Киеве.

Напомним, в Украине уже 931 тыс. случаев COVID-19 , за сутки - 12 047.

В ВСУ за сутки около 200 новых случаев COVID-19, один военный скончался.

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