На COVID-19 в апараті Ради досі хворіє 45 працівників

“Технічна перерва в пленарних засіданнях дала змогу зменшити кількість народних депутатів, які сьогодні хворіють. На жаль, їх також багато, але все-таки трошки менше. Не можу сказати таке про Апарат — станом на сьогодні 45 наших фахівців знаходяться на лікарняному з COVID-19. Я бажаю їм найшвидшого одужання, так само, як і народним депутатам”, — сказав Разумков.

Минулого тижня у ВР заявляли, що в Апараті ВР 51 працівник парламенту хворів на коронавірус.

Додамо, сам Разумков, який близько двох тижнів тому захворів на COVID-19, одужав від коронавірусу, про що сам повідомив сьогодні, 30 листопада.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 30 листопада зафіксовано вже 732 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — менше 10 тисяч, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.



