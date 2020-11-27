В Апараті ВР 51 працівник парламенту хворіє на коронавірус - Кондратюк

“Парламент працює в звичному режимі, хоча тривожною є ситуація з захворюваності саме серед апарату ВРУ. На 27 листопада це 51 працівник апарату, причому з ключових питань організації ВРУ. 27 нардепів теж знаходяться на лікуванні”, — написала вона.

Нагадаємо, станом на 23 листопада у Верховній Раді на коронавірус хворіли 27 нардепів та 34 працівники Апарату ВРУ.