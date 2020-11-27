В Апараті ВР 51 працівник парламенту хворіє на коронавірус - Кондратюк

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Київ • УНН

 • 10020 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Верховній Раді України на коронавірус хворіють 27 нардепів та 51 працівник Апарату. Про це написала у Facebook в.о. голови ВРУ Олена Кондратюк, передає УНН.

“Парламент працює в звичному режимі, хоча тривожною є ситуація з захворюваності саме серед апарату ВРУ. На 27 листопада це 51 працівник апарату, причому з ключових питань організації ВРУ. 27 нардепів теж знаходяться на лікуванні”, — написала вона.

Нагадаємо, станом на 23 листопада у Верховній Раді на коронавірус хворіли 27 нардепів та 34 працівники Апарату ВРУ.

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