В Апараті ВР 51 працівник парламенту хворіє на коронавірус - Кондратюк
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Верховній Раді України на коронавірус хворіють 27 нардепів та 51 працівник Апарату. Про це написала у Facebook в.о. голови ВРУ Олена Кондратюк, передає УНН.
“Парламент працює в звичному режимі, хоча тривожною є ситуація з захворюваності саме серед апарату ВРУ. На 27 листопада це 51 працівник апарату, причому з ключових питань організації ВРУ. 27 нардепів теж знаходяться на лікуванні”, — написала вона.
Нагадаємо, станом на 23 листопада у Верховній Раді на коронавірус хворіли 27 нардепів та 34 працівники Апарату ВРУ.