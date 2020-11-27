В Аппарате ВР 51 работник парламента болеет коронавирусом - Кондратюк

“Парламент работает в обычном режиме, хотя тревожной является ситуация касательно заболеваемости именно среди аппарата ВРУ. На 27 ноября это 51 работник аппарата, причем из ключевых вопросов организации ВРУ. 27 нардепов тоже находятся на лечении”, — написала она.

Напомним, по состоянию на 23 ноября в Верховной Раде коронавирусом болели 27 нардепов и 34 работника аппарата ВРУ.