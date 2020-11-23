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Серед працівників Апарату ВР та нардепів 61 людина хворіє на COVID-19 - Кондратюк

Серед працівників Апарату ВР та нардепів 61 людина хворіє на COVID-19 - Кондратюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Верховній Раді на коронавірус хворіють 27 нардепів та 34 працівники Апарату ВРУ, але парламент працює у звичному режимі. Сподіваються до 1 грудня отримати напрацьовані законопроекти щодо вирішення ситуації з КСУ. Про це написала у Facebook в.о. голови ВРУ Олена Кондратюк, передає УНН.

“Інформую про поточний стан справ у Верховній Раді України. Парламент працює в звичному режимі. Сьогодні, як в.о. голови, провела чергову апаратну нараду, забезпечуємо разом з Апаратом стабільне функціонування інституції. На жаль, станом на 23 листопада на COVID-19 хворіє 27 народних депутатів і 34 працівника Апарату ВР”, — зазначила Кондратюк.

Також вона проінформувала щодо відновлення антикорупційного законодавстві — над цим працює робоча група, до якої входять представники всіх депутатських фракцій та груп, а також трьох профільних Комітетів ВР.

“Сподіваюся, що до 1 грудня робоча група напрацює і представить суспільству відповідні законопроєкти. Це буде спільне бачення того, як повертати електронне декларування й відповідальність за недостовірне декларування та яким чином буде вирішуватися конституційна криза”, — написала Кондратюк.

Нагадаємо, Разумков досі перебуває на самоізоляції та працює віддалено.

Додамо, що 23 листопада Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав негативний результат тесту на коронавірус і відсьогодні "вже на роботі".

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