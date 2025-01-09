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На Чернігівщині вже кілька днів шукають зниклого на річці 7-річного хлопчика: залучили дрони

Київ • УНН

 • 27423 перегляди

У Чернігівській області триває пошукова операція 7-річного хлопчика, який зник на річці Снов 7 січня. До пошуків залучено понад 30 рятувальників, водолазів та поліцейських з технікою та безпілотниками.

У Чернігівській області не першу добу продовжуються пошуки 7-річного хлопчика, який разом із дідусем зник на річці увечері 7 січня, повідомили у ДСНС України 9 січня, пише УНН.

Деталі

"На Чернігівщині тривають пошуки 7-річного хлопчика, який зник на річці Снов увечері 7 січня", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, до роботи залучені понад 30 осіб, серед яких рятувальники, водолази та поліцейські. Використовується 4 одиниці техніки і 3 човни для обстеження річки та прилеглих територій.

Фахівці також задіяли безпілотні літальні апарати, щоб оглядати густо зарослі місцевості та ділянки, куди неможливо дістатися іншими засобами.

Провалилися під лід на Чернігівщині: рятувальники знайшли тіло дідуся, пошуки 7-річного онука тривають08.01.25, 15:53 • 22860 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
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