На Чернігівщині вже кілька днів шукають зниклого на річці 7-річного хлопчика: залучили дрони
Київ • УНН
У Чернігівській області триває пошукова операція 7-річного хлопчика, який зник на річці Снов 7 січня. До пошуків залучено понад 30 рятувальників, водолазів та поліцейських з технікою та безпілотниками.
У Чернігівській області не першу добу продовжуються пошуки 7-річного хлопчика, який разом із дідусем зник на річці увечері 7 січня, повідомили у ДСНС України 9 січня, пише УНН.
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"На Чернігівщині тривають пошуки 7-річного хлопчика, який зник на річці Снов увечері 7 січня", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, до роботи залучені понад 30 осіб, серед яких рятувальники, водолази та поліцейські. Використовується 4 одиниці техніки і 3 човни для обстеження річки та прилеглих територій.
Фахівці також задіяли безпілотні літальні апарати, щоб оглядати густо зарослі місцевості та ділянки, куди неможливо дістатися іншими засобами.
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