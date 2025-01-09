В Черниговской области уже несколько дней ищут пропавшего на реке 7-летнего мальчика: привлекли дроны

В Черниговской области не первые сутки продолжаются поиски 7-летнего мальчика, который вместе с дедушкой исчез на реке вечером 7 января, сообщили в ГСЧС Украины 9 января, пишет УНН.

Детали

"На Черниговщине продолжаются поиски 7-летнего мальчика, который исчез на реке Снов вечером 7 января", - говорится в сообщении.

Как указано, к работе привлечены более 30 человек, среди которых спасатели, водолазы и полицейские. Используется 4 единицы техники и 3 лодки для обследования реки и прилегающих территорий.

Специалисты также задействовали беспилотные летательные аппараты, чтобы осматривать густо заросшие местности и участки, куда невозможно добраться другими средствами.

Провалились под лед на Черниговщине: спасатели нашли тело дедушки, поиски 7-летнего внука продолжаются