В Черниговской области уже несколько дней ищут пропавшего на реке 7-летнего мальчика: привлекли дроны
Киев • УНН
В Черниговской области продолжается поисковая операция 7-летнего мальчика, который исчез на реке Снов 7 января. К поискам привлечено более 30 спасателей, водолазов и полицейских с техникой и беспилотниками.
В Черниговской области не первые сутки продолжаются поиски 7-летнего мальчика, который вместе с дедушкой исчез на реке вечером 7 января, сообщили в ГСЧС Украины 9 января, пишет УНН.
Детали
"На Черниговщине продолжаются поиски 7-летнего мальчика, который исчез на реке Снов вечером 7 января", - говорится в сообщении.
Как указано, к работе привлечены более 30 человек, среди которых спасатели, водолазы и полицейские. Используется 4 единицы техники и 3 лодки для обследования реки и прилегающих территорий.
Специалисты также задействовали беспилотные летательные аппараты, чтобы осматривать густо заросшие местности и участки, куда невозможно добраться другими средствами.
Провалились под лед на Черниговщине: спасатели нашли тело дедушки, поиски 7-летнего внука продолжаются08.01.25, 15:53 • 19107 просмотров