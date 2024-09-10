Атака БПЛА на Черкащині: є влучання та постраждалі
Київ • УНН
У ніч на 10 вересня ППО знищила 14 ворожих БПЛА над Черкаською областю. Зафіксовано влучання, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, є двоє постраждалих у Черкасах.
У небі над Черкаською областю у ніч на 10 вересня сили протиповітряної оборони знищили 14 ворожих БПЛА, втім зафіксовані влучання. Відомо про двох постраждалих. Пошкоджено, зокрема інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає УНН.
Складна ніч для нашої Черкащини. Із численними ворожими атаками. Більшість із них наші оборонці відбили. За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БпЛА противника. Однак маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків
За його словами, зокрема, в обласному центрі двоє людей травмовані. Також пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Крім того, стались займання сухої рослинності.
Водночас на Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. А в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу теж уже ліквідували, додав голова ОВА.
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