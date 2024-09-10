Над Україною вночі збили 38 "шахедів", ворог атакував "Іскандером" та Х-31П

У небі над Україною вночі збили 38 ударних дронів типу "Shahed" із 46 запущених російськими військами, 3 полетіли до рф та окупованих територій, ще три імовірно впали. Ворог також атакував ракетою "Іскандер-М" та ракетою Х-31П, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

У ніч на 10 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 48-ми засобів повітряного нападу. Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 46-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Курськ, Єйськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА. Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один – у напрямку росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно, упали під впливом засобів РЕБ) - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

ППО відбила нічну атаку дронів по столиці: всі ворожі безпілотники знищено