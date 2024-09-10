Над Украиной ночью сбили 38 "шахедов", враг атаковал "Искандером" и Х-31П

В небе над Украиной ночью сбили 38 ударных дронов типа "Shahed" из 46 запущенных российскими войсками, 3 полетели в рф и на оккупированные территории, еще три предположительно упали. Враг также атаковал ракетой "Искандер-М" и ракетой Х-31П, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

В ночь на 10 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 48-ми средств воздушного нападения. Российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма, противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, 46-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Курск, Ейск - рф).

К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 38 ударных БпЛА. Кроме того, три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, один - в направлении россии, два - в направлении оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БпЛА локально потеряны на территории Украины (вероятно, упали под воздействием средств РЭБ) - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.

ПВО отбила ночную атаку дронов по столице: все вражеские беспилотники уничтожены