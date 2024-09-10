Атака БПЛА в Черкасской области: есть попадания и пострадавшие
Киев • УНН
В ночь на 10 сентября ПВО уничтожила 14 вражеских БПЛА над Черкасской областью. Зафиксировано попадание, поврежден инфраструктурный объект, есть двое пострадавших в Черкассах.
В небе над Черкасской областью в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили 14 вражеских БПЛА, впрочем зафиксированы попадания. Известно о двух пострадавших. Поврежден, в частности инфраструктурный объект. Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает УНН.
Сложная ночь для нашей Черкасской области. С многочисленными вражескими атаками. Большинство из них наши защитники отбили. По предварительной информации, всего уничтожено 14 БПЛА противника. Однако есть несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков
По его словам, в частности, в областном центре два человека травмированы. Также повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса. Кроме того, произошли возгорания сухой растительности.
В то же время на Уманщине поврежден инфраструктурный объект. А в Черкасском районе из-за падения обломков загорелась лесная подстилка. Пожар тоже уже ликвидировали, добавил председатель ОВА.
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