На Черкащині під час майже 8-годинної тривоги знищили 9 ворожих дронів
Київ • УНН
Черкаська область перебувала під повітряною тривогою майже 8 годин через ворожі БпЛА. Оборонці збили 9 дронів, інформації про потерпілих чи руйнування інфраструктури не надходило.
Черкаська область перебувала під повітряною тривогою майже 8 годин через ворожі безпілотники, знищено 9 дронів, інформації про постраждалих чи руйнування інфраструктури немає, повідомив у понеділок у Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
Майже вісім годин поспіль наша область була на тривозі. Через ворожі БпЛА з різних напрямків і зі зміною маршрутів. Наші оборонці мінуснули дев'ять із них. Інформація про потерпілих чи руйнації інфраструктури не надходила
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