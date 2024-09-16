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На Черкащині під час майже 8-годинної тривоги знищили 9 ворожих дронів

На Черкащині під час майже 8-годинної тривоги знищили 9 ворожих дронів

Київ • УНН

 • 28641 перегляди

Черкаська область перебувала під повітряною тривогою майже 8 годин через ворожі БпЛА. Оборонці збили 9 дронів, інформації про потерпілих чи руйнування інфраструктури не надходило.

Черкаська область перебувала під повітряною тривогою майже 8 годин через ворожі безпілотники, знищено 9 дронів, інформації про постраждалих чи руйнування інфраструктури немає, повідомив у понеділок у Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Майже вісім годин поспіль наша область була на тривозі. Через ворожі БпЛА з різних напрямків і зі зміною маршрутів. Наші оборонці мінуснули дев'ять із них. Інформація про потерпілих чи руйнації інфраструктури не надходила

- написав Табурець.

Над Україною вночі збили 53 з 56 "шахедів", ще три втрачено16.09.24, 08:25 • 38694 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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